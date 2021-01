Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am letzten Handelstag des Jahres 2020 um 664 Kontrakte gesunken ist, nachdem es zuvor zu zwei Tagen des Anstiegs gekommen war. Das Volumen fiel die dritte Sitzung in Folge und zwar um 739 Kontrakte. Gold hat 1.965 $ zum Ziel Der Goldpreis baute seine Aufwärtsbewegung ...

