Europas Aktienmärkte sind am Montag mit Schwung in das neue Jahr gestartet. Der EuroStoxx 50 und der Stoxx Europe 50 erreichten sogar neue Mehrmonats-Höchststände.Paris / London - Europas Aktienmärkte sind am Montag mit Schwung in das neue Jahr gestartet. Der EuroStoxx 50 und der währungsgemischte Index Stoxx Europe 50 erreichten sogar neue Mehrmonats-Höchststände. "Trotz aller Unsicherheiten rund um die Pandemie und die Geschwindigkeit einer wirtschaftlichen Erholung oder womöglich neuer Lockdowns setzen die weltweiten Aktienmärkte ihre Rally fort und...

Den vollständigen Artikel lesen ...