Die Nachfrage ist im Kanton Zürich bislang jedoch so hoch, dass gar nicht alle Interessierten einen Termin für eine Impfung bekommen können.Zürich - Im Kanton Zürich hat am Montag die Impfaktion gegen das Coronavirus begonnen. Neun weitere Kantone hatten gleichentags den Impfstart geplant. In Zürich wurde zum offiziellen Auftakt vor den Medien ein Ehepaar aus Wetzikon geimpft. Der Mann und die Frau sind beide über 75 Jahre alt und gehören damit zur Hochrisikogruppe. Auch die ehemalige Unternehmerin Rosmarie Michel...

