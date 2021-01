Die Edisun Power Gruppe hat mit dem 49-MW-Solarkraftwerk Mogadouro ihr bisher größtes Photovoltaik-Projekt umgesetzt. Weitere 150 MW sind in Portugal geplant. Am 30. Dezember ging der Photovoltaik-Solarpark Mogadouro an das portugiesische Elektrizitätsnetz Die 49 MW-Anlage ist die bisher größte Photovoltaik-Anlage der Edisun Power Gruppe. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Entwicklungsprojekts ist die Gruppe mit ihrer Wachstumstrategie auf Kurs und bereit für weiteres Wachstum.Die neue Photovoltaik-Großanlage ...

