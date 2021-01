Die Mittel stammen zum einen aus einer Umweltschutzbeihilfe des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik. Zudem gibt es einen Zuschuss von 7,5 Millionen Euro als öffentliche Finanzierungshilfe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur für den Aufbau der Produktion in Thalheim.Bis zu 22,5 Millionen Euro an öffentlichen Geldern konnte sich die Meyer Burger Technology AG für den Aufbau ihrer Serienfertigung von Heterojunction-Solarzellen in Thalheim mit einer Jahreskapazität von zunächst 400 Megawatt sichern. Aus der Umweltschutzbeihilfe des Landes Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik ...

