Ganz oben auf dem Treppchen im TecDAX fand man am Montag United Internet wieder. Momentum und RSI schnellten nach oben, aber die Umsätze waren noch relativ gering. Der Kursgewinn von über 4 Prozent brachte die Aktie wieder an den charttechnischen Widerstand bei 36,00 Euro, der am 18. Dezember für United Internet ISIN: DE0005089031 eine nicht zu überwindbare Hürde war. Wenn der Ausbruch jetzt gelingt ist ein Durchmarsch in Richtung 40,00 Euro wohl ...

