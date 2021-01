Die Schweizer Börse SIX hatte 2020 alle Hände voll zu tun. Die Unsicherheiten im Zuge der Corona-Pandemie sorgten für reges Handelstreiben.Zürich - Die Schweizer Börse SIX hatte 2020 alle Hände voll zu tun. Die Unsicherheiten im Zuge der Corona-Pandemie sorgten für reges Handelstreiben. So stieg der Handelsumsatz auf einen neuen Höchststand von 1'753,3 Milliarden Franken, das sind 18,7 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt wurden 99,4 Millionen Transaktionen abgewickelt, ein Plus von 55,3 Prozent im Vergleich zu 2019...

