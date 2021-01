2020 haben sich drei Faktoren maßgeblich auf die Entwicklung der Preise am Strommarkt ausgewirkt: niedrige Brennstoffkosten, geringere Stromnachfrage und mehr Strom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Sie lassen sich alle direkt oder indirekt mit dem Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Verbindung bringen.Die Bundesnetzagentur hat in ihrer Jahresauswertung für 2020 bereits auf den stark gesunkenen Großhandelsstrompreis in Deutschland verwiesen. Nach Angaben der Behörde sank der durchschnittliche Day-Ahead-Großhandelsstrompreis 2020 von 37,67 auf 30,47 Euro pro Megawattstunde. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...