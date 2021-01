Meilenstein beim Flottenprunkstück von Pilatus: Der Flugzeugbauer hat drei Jahre nach der ersten Auslieferung den 100. PC-24-Jet an einen Kunden übergeben.Stans - Pilatus feiert einen Meilenstein bei seinem Flottenprunkstück PC-24. Der Flugzeugbauer hat knapp drei Jahre nach der ersten Auslieferung den 100. PC-24-Jet an den Kunden Jetfly Aviation übergeben. Der PC-24 ist als "Super Versatile Jet" vielseitig im Einsatz: Oft als Geschäftsreiseflugzeug, aber auch als Ambulanz in Australien oder Alaska oder als Regierungsflugzeug für den Bundesrat.

