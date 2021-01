Dänemark nutzt heute schon zu 20 Prozent Biomethan in seinem Gasnetz. Zwei neue große Biogasaufbereitungsanlagen sollen ab dem Jahr 2022 den Anteil von Biomethan im Netz weiter steigern. Der Technologiekonzern Wärtsilä wird zwei große Biogasaufbereitungsanlagen an zwei Standorte in Dänemark liefern, die Biomethan in das dänische Gasnetz einspeisen sollen. Der Auftrag kam von Nature Energy, einem führenden Biomethanunternehmen. Durch die Einspeisung von Biomethan in das Gasnetz wird Dänemark einen ...

