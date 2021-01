Brüssel - In der Debatte um den zögerlichen Start der Corona-Impfkampagne hat EU-Parlamentsvize Katarina Barley (SPD) Aufklärung von der EU-Kommission gefordert. "Die Kommission muss ihre Erwägungen und auch das Agieren der Mitgliedstaaten bei der Bestellung der einzelnen Tranchen näher erläutern und Einblick in die Verträge gewähren", sagte Barley den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben).



Die Entscheidung, den Impfstoff gemeinsam europäisch zu beschaffen, "war und ist richtig", sagte die SPD-Politikerin. Europa als geeinter Freiheits- und Wirtschaftsraum mit offenen Grenzen könne nur zusammen diese Krise bewältigen. "Es geht nicht um das Ob der europäischen Beschaffung, sondern um das Wie. Es braucht mehr Transparenz der EU-Kommission gegenüber der Öffentlichkeit und dem Europäischen Parlament", fügte die Vizepräsidentin hinzu.



Die gleiche Transparenz brauche man auch in Deutschland. Es müsse dargelegt werden, nach welchen Kriterien ausgewählt, bestellt und verteilt wurde beziehungsweise werde. "Das gehört selbstverständlich zur demokratischen Kontrolle", sagte Barley.

