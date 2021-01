Mit der ersten Rechtsverordnung zum Klimaschutzgesetz hat der Senat der Hansestadt auch eine Verpflichtung zum Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten ab 2023 und Bestandsgebäuden ab 2025 konkretisiert. In Österreich könnte die Steiermark als zweites Bundesland nach Wien in Kürze eine Photovoltaik-Pflicht im Baugesetz verankern.Kurz vor Weihnachten hat der Hamburger Senat noch den Weg für die konkrete Umsetzung seiner Photovoltaik-Pflicht frei gemacht. Er verabschiedete eine erste Rechtsverordnung zum Klimaschutzgesetz, in dem die Vorschriften geregelt werden und die zum Jahresanfang in Kraft ...

