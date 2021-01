Der Fachkräftemangel ist eine chronische Baustelle für KMU in Deutschland. Die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften kostet viele Ressourcen und hemmt häufig das Wachstum des eigenen Unternehmens. Gerade wenn die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder voll hochfährt, wird sich die Nachfrage nach Arbeitnehmern mit gutem Abschluss noch weiter verstärken. Mittelständler sollten sich daher mit attraktiven Angeboten im Wettbewerb um Fachkräfte hervorheben.Bevor die Corona-Pandemie die deutsche Wirtschaft in die Krise warf, war der Fachkräftemangel eines der größten Problemfelder für den Mittelstand. Denn qualifizierte Mitarbeiter sind für KMU der Schlüssel für Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Da der Wettbewerbsdruck kontinuierlich steigt, wird der Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften zur Gefahr für den Erfolg des eigenen Unternehmens. Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Suche nach qualifizierten Arbeitnehmern bei vielen KMU in den Hintergrund getreten. Doch wenn die derzeitige Krise ...

