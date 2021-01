Der führende Öl- und Energiejournalist Reza Zandi twitterte am Dienstag, dass Russland zugestimmt hat, dass es im Februar keine Erhöhung der OPEC+ Ölproduktion um 500.000 Barrel pro Tag geben wird. Der Journalist merkte weiter an, dass es im März eine Erhöhung der Fördermenge geben könnte. "Wenn der Iran im Februar irgendwie in den Markt kommt, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...