Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Dienstag, dass 2% der Bevölkerung in England, über 1 Million Menschen, mit dem Coronavirus infiziert sind, wie Reuters berichtet. Zusätzliche Zitate "Die Menschen verstehen, dass wir keine andere Wahl haben, als das Land in den Lockdown zu versetzen." "Wir haben über 1,3 Millionen Menschen in ganz ...

