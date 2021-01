In die Meteosol-App integriert wurde die Vorhersage-Funktion für den jeweils aktuellen Standort und die eigene Wetterstation. Damit steht eine in dieser Form einzigartige Kombination aus lokalen Echtzeiten-Daten und Prognosefunktionen in einer nie dagewesenen Präzision zur Verfügung, wie die Vereinigte Hagel berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com In der Vorhersage-Funktion...

Den vollständigen Artikel lesen ...