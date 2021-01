Die Hoffnung auf klare Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress hat Europas Aktienmärkte am Mittwoch angetrieben.Paris - Die Hoffnung auf klare Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress hat Europas Aktienmärkte am Mittwoch angetrieben. Nachdem die wichtigsten Indizes am Dienstag noch mehrheitlich Verluste verzeichnet hatten, überwogen nun die positiven Vorzeichen. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50, stieg bis zum späten Vormittag um 0,82 Prozent auf 3576,94 Punkte. In Paris gewann der Cac 40 0...

