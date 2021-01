Der EUR/JPY nähert sich dem oberen Ende der Range von 127,00 - Das nächste Ziel liegt bei den 2020-Hochs um 127,20 - Der EUR/JPY knüpft an die jüngsten Gewinne an und handelt am Mittwoch in Reichweite der wichtigen 127,00. Sollte es dem EUR/JPY gelingen, das Dezember-Hoch bei 127,20 (29. Dezember) zu überwinden, liegt das nächste relevante Ziel ...

