Interview: Wärmepumpen tragen auch bei nicht so günstigen Einbausituationen zum Klimaschutz bei und sollten die Gasheizungen schon heute ersetzen, erklärt Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin. Allen Szenarien zum Ausbau von grünem Wasserstoff zum Trotz. Die Bundesregierung hat das Ziel, dass wir erst 2050 klimaneutral sind. Dazu kann man stehen, wie man will … … Sagen wir mal so: Das ist alles andere als kompatibel mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Wenn wir erst 2050 klimaneutral werden, dann überziehen wir unser CO2-Budget so stark, dass wir nach dem ...

