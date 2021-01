Der Vorsitzende der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, sagte am Mittwoch, er erwarte, dass die Demokraten die zweite Senatswahl in Georgia gewinnen werden und fügte hinzu, dass die Demokraten zum ersten Mal seit sechs Jahren die Agenda des US-Senats kontrollieren werden, so Reuters. Die Demokraten im Senat werden mit US-Präsident Joe Biden zusammenarbeiten, ...

