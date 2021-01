Bei BASF sind sie stolz darauf, eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Gurken am Hochdraht gespielt zu haben. 2020 feiern sie 20 Jahre erfolgreichen Gurkenanbau am Hochdraht, indem sie Geschichten und Video-Interviews mit einer unterschiedlichen Auswahl an Leuten auf der ganzen Welt und aus verschiedenen Perspektiven zeigen. Foto © BASF Vegetable Seeds Aber wie werden die...

Den vollständigen Artikel lesen ...