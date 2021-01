Die Auftragseingänge stiegen in der deutschen Industrie im November unerwartet um 2,3% (Monat) - Auf Jahresbasis legten die deutschen Werksaufträge im November um 6,3% zu - Der EUR/USD bleibt von den positiven deutschen Fabrikdaten unbeeindruckt - Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie sind im November unerwartet gestiegen, was darauf ...

