Eine neue Bewertung von Warburg Research brachte am Mittwoch bei ElringKlinger ISIN: DE0007856023 einen kräftigen Kursabschlag. Der Analyst hatte in einer aktuellen Studie ElringKlinger neu bewertet und eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Das Kursziel wurde aber von 8,00 auf 12,50 Euro nach oben angepasst. Daraufhin knallte die Aktie von 16,26 Euro auf bis zu 14,18 Euro im Tagesverlauf in den Keller. Am Dienstag haussierte die Aktie noch und notierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...