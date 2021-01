Hochfrequenz-Indikatoren und die jüngsten Umfrageergebnisse sind konsistent mit einem Rückgang des BIP im 4. Quartal 2020, so die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturbulletin. Weitere Schlussfolgerungen "Die Umfrageindikatoren deuten auf eine erneute Schrumpfung der Aktivität hin, die vor allem den Dienstleistungssektor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...