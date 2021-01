Nach der gewaltsamen Stürmung des Kapitols in Washington D.C in den USA zeigt sich der Schweizer Bundesrat besorgt.Bern - Nach der gewaltsamen Stürmung des Kapitols in Washington D.C in den USA zeigt sich der Schweizer Bundesrat besorgt. Der Bundesrat sei bestürzt über die Ereignisse, die zum Tod mehrerer Menschen führten, teilte Bundespräsident Guy Parmelin am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Bundesrat habe jedoch Vertrauen in die Kraft der amerikanischen Institutionen und er...

Den vollständigen Artikel lesen ...