Der Energiekonzern hat 49 Prozent der Anteil an Eco2Solar erworben. Das britische Unternehmen bietet Photovoltaik-Lösungen für Bauherren von Immobilien und Privathäusern.Eon hat am Mittwoch den Abschluss einer Vereinbarung mit Eco2Solar verkündet. Sie sieht vor, dass der deutsche Energiekonzern mit 49 Prozent bei dem britischen Anbieter für Photovoltaik-Lösungen für Neubauten einsteigt. Das 2007 gegründete Unternehmen arbeite mit vielen großen Gebäudeentwickeln in Großbritannien zusammen. Eco Solar habe bereits mehr als 20.000 Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet, darunter Schulen, Krankenhäuser, ...

