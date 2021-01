Der Baustoffkonzern übernimmt die Division Firestone Building Products von Bridgestone Americas für 3,4 Milliarden Dollar.Zürich - LafargeHolcim steigt mit dem Kauf von Firestone Building Products in den Mark mit Flachdächern ein. Das Ziel ist die globale Marktführerschaft. "Die Akquisition ist ein wichtiger Wachstumsschritt", sagte CEO Jan Jenisch an einer Telefonkonferenz am Donnerstag. Firestone BP sei heute im US-Markt führend bei den Flachdachsystemen und weltweit mit einem Anteil von 4 Prozent der viertgrösste...

