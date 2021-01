Schon bald gilt auf Hamburgs Dächern Solarpflicht. Mit Blick auf das große ungenutzte Solar-Potenzial in Nordrhein-Westfalen ruft der LEE NRW dazu auf, ein solches Gesetz auch in NRW einzuführen. Als erstes deutsches Bundesland hat Hamburg eine Solarpflicht für Wohngebäude eingeführt. Ab 2023 müssen Bauherren ihre Neubauten und ab 2025 auch ihre sanierten Bestandsbauten mit Solar-Dachanlagen bestücken. Wer die nicht selbst installieren möchte, kann seine Dachflächen an Dritte verpachten. Die NRW-Landesregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...