Der Anschluss von Tankern an die Landstromversorgung eines Hafens ist technisch schwierig. Der Hafenbetrieb Rotterdam will nun eine technische Lösung finden, um wirtschaftlich Windenergie für die Stromversorgung von Tankern nutzen zu können. Auf der Landzunge Rozenburg nimmt der Hafenbetrieb Rotterdam im ersten Quartal 2021 eine Landstromanlage mit Windenergie an der Anlegestelle von Heerema in Betrieb. Die Anlage dient dazu, dass die Schiffe ihre Dieselgeneratoren abschalten und auf Strom aus den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...