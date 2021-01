Die Transaktion in Form eines Asset Deals ist wie geplant am 1. Januar 2021 erfolgreich vollzogen worden.Vaduz / Luxemburg - Mit 1. Januar 2021 wurde die Übernahme des Kundengeschäfts der Privatbank Öhman Bank S.A. mit Sitz in Luxemburg durch die VP Bank (Luxembourg) SA abgeschlossen. Die Übernahme wurde am 8. Juli 2020 angekündigt. Diese Transaktion in Form eines Asset Deals wurde wie geplant am 1. Januar 2021 erfolgreich vollzogen. Sie beinhaltete die Übernahme von Mitarbeitenden sowie die...

