Der Fondsdaten- und Technologieanbieter erweitert mit der Übernahme der Center for Social and Sustainable Products AG (CSSP) seine Kompetenzen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG).London - Der Fondsdaten- und Technologieanbieter FE fundinfo hat heute mit der Übernahme der Center for Social and Sustainable Products AG (CSSP) seine Kompetenzen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erweitert. CSSP wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Liechtenstein. Das renommierte Beratungs- und Forschungsunternehmen bietet seinen Kunden marktführende ESG-Daten und Berichte.

