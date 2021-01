Dank klarer politischer Verhältnisse in Washington haben wichtige US-Aktienindizes am Donnerstag deutlich zugelegt und Höchststände erreicht.New York - Dank klarer politischer Verhältnisse in Washington haben wichtige US-Aktienindizes am Donnerstag deutlich zugelegt und Höchststände erreicht. Frischer Schub kam zudem von unerwartet guten Konjunkturdaten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial zog um 1,12 Prozent auf 31'173,25 Punkte an und bewegte sich damit auf Rekordniveau. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,51 Prozent auf 3804...

Den vollständigen Artikel lesen ...