Die wichtigsten Indizes an der Wall Street haben am Donnerstag höher eröffnet - Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 handeln im positiven Bereich - Finanzwerte setzen ihren Aufwärtstrend aufgrund steigender Renditen von Staatsanleihen fort - Nach der volatilen Sitzung am Mittwoch eröffneten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Donnerstag ...

