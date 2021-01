Die Unruhen am Sitz des US-Parlaments in Washington haben am Rohölmarkt keine nachhaltigen Reaktionen hervorgerufen.New York / London - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostete zuletzt 54,44 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 13 Cent auf 50,71 Dollar. Am Morgen hatten noch ein knapperes Angebot und fallende Lagerbestände in den USA die Notierungen auf den höchsten Stand...

