Insgesamt waren in der Schweiz im Dezember 163'545 Personen als arbeitslos gemeldet. Das waren 10'275 mehr als im Vormonat.Bern - Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im Dezember deutlich zugenommen. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat November auf 3,5 von 3,3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Sie erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2017. Die Arbeitslosenquote ist üblicherweise saisonalen Schwankungen unterworfen, weil es in den Wintermonaten...

