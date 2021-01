Die Hager Group strebt in der Versorgung mit erneuerbarer Energie und im Energiemanagement eine führende Rolle an. Dafür will das Unternehmen die Kompetenz der Tochtergesellschaft E3/DC nutzen, einem Spezialisten für Photovoltaik-Speichersysteme. Am 1. Januar 2021 ging die Hager Group mit der neuen Business Unit Hager Energy an den Start. "Unser Ziel ist, bei der Versorgung und dem Management erneuerbarer Energien eine führende Rolle zu spielen", sagt der CEO der Hager Group, Daniel Hager. "Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...