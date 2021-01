Die Credit Suisse rutscht im Schlussquartal 2020 in die Verlustzone: Grund dafür sind Rückstellungen für Altlasten aus der Finanzkrise.Zürich - Die Credit Suisse rutscht im Schlussquartal 2020 in die Verlustzone: Grund dafür sind Rückstellungen für Altlasten aus der Finanzkrise. Für diese legt die Grossbank nun weitere 850 Millionen US-Dollar zur Seite. Bereits im November hatte die CS zudem angekündigt, auf ihre Beteiligung an der Investmentfirma York Capital eine Wertberichtigung von rund 450 Millionen Dollar vorzunehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...