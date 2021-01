Neben Photovoltaik-Mieterstrom will sich das Berliner Unternehmen damit ein zweites Standbein schaffen.Solarimo zählte bislang zu den führenden Anbietern von Photovoltaik-Mieterstrom-Anlagen in Deutschland. 2021 will das Berliner Unternehmen nun ein weiteres Standbein aufbauen. Es nimmt Gewerbe- und Industrieimmobilien in den Blick, die das neue Geschäftsfeld neben der Wohnungswirtschaft sein sollen. Solarimo will es gemeinsam mit der Muttergesellschaft Engie aufbauen, wie es am Freitag hieß. Rückblickend auf das Jahr 2020 hieß es, Solarimo habe 2000 Kunden Zugang zu Solarstrom vom Dach ermöglicht ...

