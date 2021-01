Das Seuchenjahr 2020 ist Geschichte, der DAX zum Start ins neue (Börsen-)Jahr auf ein neues Allzeithoch geklettert und in den USA das endgültige Ende der Ära Trump mit der Bestätigung des Wahlsiegs Bidens durch den Kongress endlich amtlich. Doch es gibt noch einen Grund mehr zu feiern, denn wir konnten dieser Tage unseren zehnten Geburtstag feiern. Also, den von Prime Quants, versteht sich. Zehn Jahre ist es her, dass wir mit unserem eigenen Projekt an den Start gegangen sind, und darauf sind wir schon ein bisschen stolz. Denn dass wir über diese doch recht lange Zeit behaupten konnten, das haben wir Ihnen zu verdanken, unseren Kunden und Lesern. Viele Weggefährten sind dabei im Laufe der Zeit zu Freunden geworden, auch dafür wollen wir heute einmal "Danke!" sagen. Dabei hat sich die (Börsen-)Welt im zurückliegenden Jahrzehnt merklich verändert, und damit verändern auch wir uns - indem wir immer öfter neue Wege gehen, hinter den Kulissen. Der Market Mover bleibt dagegen immer noch der Alte, "solide Performance mit soliden Trades", daran werden wir auch im Zeitalter von Trading-Apps, Krypto-Hype, Wasserstoff-Wahnsinn und derlei mehr vorerst nichts ändern. Und auch nichts an unserer Sichtweise auf die Märkte, womit wir die Kurve aufs Parkett auch schon gekriegt hätten: ...

