Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,47 Prozent auf 3821,73 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 sogar um 0,92 Prozent auf 13 058,105 Punkte.New York - Die Kauflust am New Yorker Aktienmarkt bleibt auch vor dem Wochenende spürbar. Einzig der Dow Jones Industrial schaffte im Frühhandel zunächst keinen Rekord, er stand zuletzt nur knapp mit 0,10 Prozent im Plus bei 31 071,61 Punkten. Für die erste Jahreswoche 2021, in der er erstmals über 31 000 Punkten notierte, steuert der Dow damit auf einen Gewinn von 1,5 Prozent zu.

