In der Schweiz und Liechtenstein wurden bis am Freitagmorgen laut BAG-Angaben 88 Fälle der mutierten Coronaviren aus Grossbritannien und Südafrika nachgewiesen.Bern - Die Reproduktionszahl R ist in der Schweiz wieder über 1 gestiegen. Und die nachgewiesenen Fälle von Mutationen des Coronavirus aus Grossbritannien und Südafrika verbreiten sich in der Schweiz weiter. Die Armee verschiebt Wiederholungskurse und beginnt Rekrutenschulen teilweise zuhause mit "Distance Learning". Die Science Task Force hat am Freitag ihre Schätzung der Reproduktionszahl für...

Den vollständigen Artikel lesen ...