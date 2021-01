Wir rechnen nicht mit einem überragenden, aber doch positiven Aktienjahr 2021. «Verhalten optimistisch» trifft es für einmal ziemlich gut.Um die Markterwartungen zu beschreiben, werden oft Begriffe wie «verhalten optimistisch» verwendet - auch an dieser Stelle. Aber eigentlich sind sie ein Unding, zu unverbindlich. Kommt es gut, hatte man mit seinem Optimismus recht. Kommt es nicht gut, war man ja nur verhalten optimistisch gewesen, also nicht so richtig. Als hätte man das Unheil kommen sehen. Derzeit ist der Begriff aber durchaus...

