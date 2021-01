Der Swiss Market Index schliesst den Handel 0,18 Prozent höher bei 10'797,99 Punkten ab.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die erste Börsenwoche des Jahres 2021 klar im Plus abgeschlossen. Impfhoffnungen und die Aussicht auf umfangreiche Konjunkturhilfen in den USA liessen die Kurse auch am Freitag ansteigen und drängten die schwachen Daten zum US-Arbeitsmarkt sowie die Sorgen rund um die vielerorts steigenden Corona-Fallzahlen in den Hintergrund. In der Schweiz liessen dabei die...

