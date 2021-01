Der Leitindex der Eurozone verteidigt mit 3645,05 Punkten ein Kursplus von 0,62 Prozent.Paris - Die Anleger haben einen starken Jahresauftakt am Freitag mit weiteren Kursgewinnen versüsst. Der EuroStoxx50 , der in der Spitze um fast ein Prozent gestiegen war, konnte dieses Tempo zwar nicht ganz halten. Am Ende verteidigte er mit 3645,05 Punkten aber ein Kursplus von 0,62 Prozent. Die erste Börsenwoche im Jahr 2021 beendete der Leitindex der Eurozone damit 2,6 Prozent höher.

