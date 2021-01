Die von der Hoffnung auf weitere Staatshilfen getriebene Kauflust der Anleger hat manchen US-Indizes am Freitag weitere Rekorde beschert.New York - Die von der Hoffnung auf weitere Staatshilfen getriebene Kauflust der Anleger hat manchen US-Indizes am Freitag weitere Rekorde beschert. Der Dow Jones Industrial gehörte allerdings nicht dazu: Als der Schwung zwischenzeitlich nachliess, lag der Leitindex zeitweise sogar klar im Minus. Er berappelte sich aber und brachte mit 31'097,97 Punkten ein Plus von 0,18 Prozent über Ziellinie.

