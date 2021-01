London - Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip sind offenbar gegen das Coronavirus geimpft worden. Das berichten mehrere britische Medien am Samstagnachmittag übereinstimmend unter Berufung auf einen Sprecher des Buckingham Palace.



Demnach erhielt das königliche Paar die erste Dosis Impflinge. Beobachter gehen davon aus, dass die Queen mit der Bekanntmachung Spekulationen und Falschmeldungen vorbeugen will. In Großbritannien haben insgesamt bisher über eine Million Menschen ihre Impfung erhalten.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de