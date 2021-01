Berlin - Nach der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs in Deutschland hat FDP-Chef Christian Lindner eine Reihe von Faktoren genannt, um Deutschland bei Biotechnologien etablieren zu können. "Die Lehren wären erstens mehr Forschungsfreiheit und Technologieoffenheit", sagte der FDP-Vositzende am Samstag.



"Die Gentechnik wollten manche vor zwanzig Jahren zurückdrängen, das ist bis heute so." Auch bei bestimmten CO2-Speichermethoden oder dem Verbrennungsmotor gebe es solche Gedanken. "Zweitens mehr Gründergeist mit besseren Bedingungen für privates Risikokapital. Wenn wir zukunftssichere Arbeitsplätze wollen, dann muss Deutschland für Pioniere attraktiv sein", so Lindner.



Stattdessen gebe es "Bürokratismus und Neid". Drittens brauche es mehr Chancen für Frauen in Spitzenpositionen, indem man Rollenbilder durchbreche, auch Mädchen schon früher für technische Fragen interessiere und die Vereinbarkeit von Karriere und Beruf verbessere. "Viertens ein modernes Einwanderungsrecht für Menschen, die sich etwas aufbauen und beitragen wollen. Und fünftens ein neues Bildungssystem, das alle Talente zum Strahlen bringt und nicht länger den Erfolg so stark abhängig von der familiären Herkunft macht", sagte der Liberale.



Dazu werde man nicht nur mehr investieren müssen. "Ich bin überzeugt, dass es zwischen den Bundesländern mehr Kooperation und mehr Gemeinsamkeit geben muss", so Lindner.

