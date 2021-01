Der österreichische Speisekartoffelmarkt startet ohne große Veränderungen in das neue Jahr. Mit den Umsätzen im Weihnachtsgeschäft war man im LEH überaus zufrieden. Ein deutliches Minus war dagegen in den Tourismusregionen und in der Gastronomie zu verzeichnen, heisst es im neusten Marktbericht Woche 01/2021. Bildquelle: Shutterstock.com Insgesamt läuft die...

