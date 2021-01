Am 06. Dezember hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Siemens Healthineers ISIN: DE000SHL1006 vorgeschlagen und der Titel des Beitrags war: "Siemens Healthineers: Fahrplan für die Bullen: 42 Euro, 44 Euro und danach RuMaS-Kursziel 45 Euro!" Der Schlusskurs am Freitag lag bei 44,64 Euro und das RuMaS-Kursziel befindet sich in Schlagdistanz. Diejenigen, die unserer Trading-Idee mit dem Hebel-Zertifikat gefolgt sind, können bereits ...

