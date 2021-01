"Wir sind am schlimmsten Punkt der Epidemie angelangt", warnte der medizinische Chefberater Großbritanniens, Professor Chris Whitty, am Montag. Wichtige Kommentare In Teilen von London ist eine von zwanzig Personen mit dem Virus infiziert. Wenn wir nicht noch mehr Todesfälle haben wollen, müssen wir alle unseren Teil dazu beitragen. Wir befinden uns ...

